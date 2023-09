Il Lecce fa 1-1 a Monza: a Krstovic risponde Colpani. Due rossi per parte

MONZA (di Carmen Tommasi) – Tra Monza e Lecce all’U-Power Stadium è solo 1-1 dopo ben 9′ di recupero. Gara viva, accesa, piena di episodi e di emozioni fino fischio finale. Succede tutto nel primo tempo: passa subito in vantaggio la squadra di D’Aversa con un calcio di rigore di Krstovic e Colpani mette a segno il gol del pareggio. Giallorossi in dieci dal 55′ per un rosso a capitan Baschirotto. Espulso anche Caldirola all’85’. Salentini a 8 punti per il quarto risultato utile di fila, avversari a quota 4. Venerdì sera, con fischio d’inizio alle 20:45, arriva il Genoa al “Via del Mare” per la quinta giornata di serie A.

IN CAMPO, LE SCELTE – I padroni di casa con il 3-4-2-1: Lorenzo Colombo è il grande ex della sfida e scende in campo supportato da Colpani e Caprari. In mediana confermata la coppia Pessina-Gagliardini con Ciurria a sinistra. 4-3-3 per D’Aversa con Krstovic, recuperato dopo l’infortunio in nazionale, affiancato da Banda e Almqvist.

KRSTOVIC-COLPANI: 1-1 DOPO I PRIMI 45′ – Pronti-via ed è subito calcio di rigore per i giallorossi: errore di Sorrentino e Caldirola, con il difensore che si addormenta e travolge Almqvist. Calcia Krstovic dal basso verso l’alto quasi sotto l’incrocio dei pali e non sbaglia: 0-1 al 3′. Al 7′ da sinistra avanza Banda, cross di Rafia verso il secondo palo per l’inserimento di Gendrey, ma Sorrentino c’è. Al 12′ ci prova di testa Pablo Marì, ma non crea nessun pericolo a Falcone. Gara bella aperta con le due formazioni che si affrontano a viso aperto. Colpani in diagonale al 24′ sigla l’1-1: uno due con Colombo e Falcone poco può. Si fa male Caprari, costretto ad abbandonare il terreno di gioco zoppicando. Entra Dani Mota. Monza vicino al 2-1 al 27′ con Ciurria: sono cresciuti i padroni di casa. Al 30′ occasionissima con Gagliardini pallone deviato e di Mpoco fuori. Al 32′ Banda dalla lunga distanza tenta il tiro e fa tutto da solo, ma Sorrentino intercetta senza problemi. Al 43′ Banda dalla sinistra prova il tiro, è una telefonata per il portiere dei brianzoli. Cross di Birindelli, al 94′, Colpani fa da sponda per Mota Carvalho, il cui tiro è centrale e viene neutralizzato da Falcone. Brianzoli vicinissimi al gol del vantaggio. Uno a uno alla fine della prima frazione di gioco ben giocata, dopo 4′ di recupero, e tutti negli spogliatoi.

LA RIPRESA, DUE ROSSI – Si riparte: subito un cambio nel Monza. Esce Pablo Marì, dentro A. Carboni. Al 47′ D’Aversa fa entrare Blin per Rafia. Espulsione diretta per Baschirotto al 55′ per un fallo su Colombo, giallorossi in dieci. Marinelli va al Var e conferma il rosso. Salentini ora con un 4-4-1: Blin accanto al capitano Pongracic, poi Almqvist e Banda abbassati sulla linea di Kaba e Ramadani. La gara si incattivisce, squadre molto stanche. Al 66 grande tiro di Dani Mota e grande patata di Falcone. Al 68′ Carboni va in gol, ma il Var dice che è fuorigioco di rientro. Paratona di Falcone al 75′ su Carboni e risultato fermo sull’1-1. Cambia ancora D’Aversa con i nuovi cambi: 4-3-2, con Strefezza e Piccoli in avanti; dietro Touba accanto a Pongracic, con Blin, invece, avanzato sulla linea di Kaba e Ramadani. Gagliardini ci prova di sinistro all’80, nulla di fatto. Il tiro finisce vicinissimo alla porta difesa da Falcone. Ancora determinate quest’ultimo che dice di no, all’81’. Monza in 10 dall’85’: espulso Caldirola per un fallo a Piccoli. Ci prova Touba di testa all’86’: il pallone, però, non inquadra lo specchio della porta. Ben nove minuti di recupero. Quasi autogol di Pongracic al 94′ che, però, fa una grande recupero su Mota e salva i suoi. Al 95′ colpo di testa di Gagliardini su assist di Colpani. Giallorossi in affanno. Squadre lunghe e stanche. Finisce 1-1, un punto a testa, e il Lecce va a 8 punti. Venerdì sera la gara con il Genoa al “Via del Mare”.

Monza-Lecce 1-1: il tabellino

Marcatori: 3′ Krstovic, 24′ Colpani.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Caldirola, Mari (46′ A. Carboni); Birindelli (67′ Pereira), Gagliardini, Pessina, Ciurria (90′ Kyriakoupoulos); Colpani, Caprari (27′ Dani Mota); Colombo (6′ Mari). Allenatore Palladino.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (73′ Dorgu); Ramadani, Kaba, Rafia (54′ Blin); Almqvist (79′ Touba), Krstovic (78′ Piccoli), Banda (73′ Strefezza). Allenatore: D’Aversa.

Ammoniti: 2′ Caldirola, 19 Mari, 47′ Rafia, 60′ Birindelli, 75′ Ciurria, 86′ Pereira.

Espulso: 55′ Baschirotto, 85′ Caldirola.

Recupero: 4′ pt, 9′ st.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.