BRINDISI – Conclusa l’iniziativa organizzata dall’Avis Brindisi per incentivare la donazione durante i mesi estivi. Ieri, infatti, si è svolta l’estrazione degli abbonamenti messi in palio dal Brindisi FC e della New Basket. Il supporto delle due società è stato fondamentale per la riuscita dell’evento che ha portato a 150 donazioni nel solo mese di Agosto.