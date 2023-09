Domenica di settembre al mare, tanta gente ma pochi bus

L’estate non sta finendo. E per rendersene conto basta andare nella vicina San Cataldo e vedere ancora gente in spiaggia, lidi aperti e tanta voglia di trascorre una domenica di metà settembre in riva al mare. Ma è una fortuna per pochi, o meglio per chi ha la possibilità di raggiungere la località balneare a pochi chilometri dal capoluogo con la propria auto. Infatti, da pochi giorni è terminato il servizio di trasporto di Salento in bus, che ha permesso al popolo dei vacanzieri di raggiungere le località della costa adriatica e ionica. Un problema, e non solo per chi ha voglia di trascorrere una giornata al mare anche in questo mese di settembre che promette bene dal punto di vista metereologico, ma anche per chi ha necessità di recarsi in queste località per lavoro. Intanto sono in parecchi a voler godere di questa estate settembrina e sono in parecchi però a continuare a lamentare criticità. Insomma, un problema di non poco conto, mentre si continua ancora a parlare di destagionalizzazione per rilanciare le marine e l’economia del territorio.