Taranto, weekend di riposo forzato. Mentre salutano Guida e Infantino

TARANTO – E’ un fine settimana di insolito riposo per il Taranto che dopo i primi 4 punti raccolti nelle prime due giornate di campionato, è costretto a mordere il freno. Per il terzo turno, infatti, gli ionici avrebbero dovuto ospitare il Messina, ma l’indisponibilità dello stadio “Iacovone” dopo i disordini del derby contro il Foggia hanno costretto la Lega Pro a decidere per un rinvio.

Gli uomini di Ezio Capuano torneranno ufficialmente in campo giovedì prossimo alle ore 18:30, in trasferta a Benevento. Nel frattempo i rossoblu sono stati impegnati in amichevole contro lo Statte, compagine di Prima Categoria. Una sfida terminata 12 a 0, utile soprattutto per non perdere il ritmo partita. Nel primo tempo tripletta di Samele, poi i gol di Enrici, Kanoute e Kondaj. Nel secondo tempo tre marcature di Fabbro, doppietta di Orlando e gol di Bifulco.

Nel frattempo, la società del Presidente Giove ha comunicato la risoluzione contrattuale con i giocatori Michele Guida e Saveriano Infantino. I due attaccanti salutano il Salento dopo aver dato tanto, soprattutto in termini di impegno e professionalità.

Per questo la dirigenza li ha salutati ufficialmente ringraziandoli “per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata con la maglia rossoblù e augura loro le migliori fortune per il proseguo della propria carriera”.