Ruba in ospedale lo Smartphone di un’infermiera. Denunciato un 53enne

GALATINA – È stato fermato ieri pomeriggio dagli agenti del Commissariato di Galatina un 53enne autore del furto di uno smartphone ad un’infermiera avvenuto all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale “Santa Maria Novella” di Galatina. La stessa ha fornito agli agenti una descrizione dettagliata del proprio dispositivo mobile ed ha dichiarato di nutrire forti sospetti su un paziente, giunto nella prima mattinata in ospedale per una frattura. L’uomo è stato raggiunto dagli agenti della Polizia e dopo i primi tentennamenti ha consegnato lo stesso telefono cellulare rubato senza sim card di cui si era disfatto per evitare di essere rintracciato.

Lo smartphone è stato restituito alla legittima proprietaria mentre il 53enne è stato denunciato.

Alessandro Baffa