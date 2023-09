LECCE – Allo stadio Comunale di San Pietro in Lama tra Lecce e Lazio, vince l’equilibrio, e finisce 0-0 in una gara con poche emozioni. I biancocelesti portano così a casa un punto dalla trasferta sul campo dei campioni d’Italia correndo qualche rischio, ma andando anche vicini al gol. Dopo due sconfitte raccolte nelle prime due uscite stagionali, i giallorossi di Coppitelli conquistano un punto importante per il morale e per la classifica. Mentre i laziali salgono a quota 4 punti.

LECCE-LAZIO PRIMAVERA: 0-0

Lecce: Lampinen, Vernon, Pascalau, Mcjannet, Vulturar, Munoz, Lukoki (34′ Daka), Smajlovic, Minerva (88′ Agrimi), Jemo, Vescan (70′ Helm). A disp.: Herceg, Casalongue, Samek, Gromek, Agrimi, Gueye, Borgo, Zivanovic, Dell’Acqua. All.: Coppitelli.

Lazio: Magro; Bedini (88′ Zazza), Dutu, Ruggeri, Petta; Di Tommaso, Bordon, Napolitano (88′ Nazzaro); Sanà Fernandes, Gonzalez, Sulejmani (74′ Yordanov). A disp.: Martinelli, Renzetti, Serra, Tredicine, D’Alessandro, Cappelli, Urbano, Zazza, Nazzaro. All.: Sanderra.

Arbitro: Sig. Madonia di Palermo.

Ammoniti: Bordon (LA), Dutu (LA), Bedini (LA.