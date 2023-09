Gioiella Prisma Taranto, buona la prima, con Castellana Grotte termina 3 a 1

TARANTO – Buona la prima per la nuova Gioiella Prisma Taranto che nel match amichevole con la New Mater Volley, la squadra di Castellana Grotte che milita nella A2, di fronte ai propri tifosi, al Pala Mazzola vince per 3 a 1.

Il coach rossoblù Mastrangelo nel primo parziale schiera la diagonale De Haro – Sala, in posto 4 Lanza – Raffaelli, al centro Alletti e Gargiulo, libero Rizzo.

Il primo set giocato a buon ritmo da entrambe le squadre termina 25 a 23 per i padroni di casa.

Castellana Grotte nel secondo set rialza la testa e lo fa suo per per 24 a 26.

Nel terzo parziale Gioiella Prisma Taranto conduce e vince per 25-22.

Poi si gioca un quarto set in modalità tie-break e si chiude per 15-8 per i ragazzi di Mastrangelo.

Un buon test per entrambe le squadre che non risparmiano nulla e lottano come se fosse una gara ufficiale.

In doppia cifra per Taranto Sala che mette a terra 20 punti, Lanza con 14 e Gargiulo con 11.

Buona prova dello spagnolo De Haro.

Mastrangelo ha potuto effettuare un discreto turnover e può essere soddisfatto dei progressi dei suoi atleti anche senza guardare il risultato che comunque contro un’avversaria di tutto rispetto può essere considerato molto soddisfacente.

Il gruppo ha già dimostrato una buona amalgama, nonostante ci sia ancora tanto su cui lavorare, con meccanismi da oliare, ma ciò che si può evidenziare dopo questa prima uscita è lo spirito di squadra nonostante i tanti volti nuovi.