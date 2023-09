Furto con scasso in chiesa a Trepuzzi, ladri via con offerte e apparecchi tecnologici

TREPUZZI – Furto con scasso nella notte . Ignoti hanno preso di mira la Parrocchia San Michele Arcangelo a Trepuzzi. Ad accorgersi di quanto accaduto, don Emanuel, questa mattina alle 8. La porta d’ingresso è stata danneggiata da chi, ha con ogni probabilità ha utilizzato degli arnesi per potersi introdurre all’interno e portare via ciò che di valore ha trovato: due computer, una cassa utilizzata per le processioni, una macchinetta fotografica una consolle mixer ed i soldi della questua. Allertate immediatamente le Forze dell’Ordine. La parrocchia era stata presa di mira un’altra volta dai ladri nel 2020. E’ lo stesso Don Emanuel dispiaciuto per ciò che è accaduto a scrivere sui social: “Se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il Figlio dell’uomo verrà nell’ora che non pensate. Mi rivolgo a voi che stanotte siete entrati nella Casa DelSignore (la casa di Tutti, la casa della Comunità) non per pregare ma per derubarla e danneggiarla gravemente, dopo i sacrifici di tanti anni di lavoro. Sono certo che dietro a una scelta così crudele ci sia una storia altrettanto difficile e triste, e una grave situazione di bisogno. Ricordatevi, però, che si può sempre trovare un’altra strada, che è possibile tornare indietro, per richiedere il Suo perdono, per convertire il cuore e cambiare vita, una volta per tutte. Non è mai troppo tardi per trovare Dio, ed io sono qui per accompagnarvi e aiutarvi”!