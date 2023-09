Donna depreda 1 milione di euro dall’azienda del marito

CAMPI SALENTINA – Depredata per oltre 1 milione di euro l’azienda del marito. La donna aveva denunciato il marito per maltrattamenti in famiglia.

Secondo la ricostruzione accusatoria che trae spunto dall’esposto dell’amministratore unico della Energy Tecno SPA e dalle indagini svolte dalla compagnia della Guardia di Finanza di Lecce, luna donna in previsione della separazione dal marito e proprietario della società per azioni, avrebbe sottratto dall’azienda più di 1 milione di euro, di cui 24 mila circa in concorso con la sorella fittiziamente assunta in azienda e 31 mila circa in concorso con il consulente informatico al quale avrebbe liquidato fattura e provvigionali per vendite mai avvenute.

Testualmente i capi di imputazione emessi dalla Procura di Lecce recitano che la donna si sarebbe appropriata indebitamente, nella veste di amministratore unico dal 2016 fino al 2021 di oltre 1 milione di euro.

Gli indagati sono difesi dagli avvocati Giancarlo Vaglio, Laura Bruno Salvatore Arnesano.

La Energytecno SPA, persona offesa, é assistita dall’avvocato. Fulvio Pedone