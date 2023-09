D’Aversa: “Il Monza è forte, se andiamo in campo con presunzione ci facciamo male”

LECCE (di Carmen Tommasi) – Monza a quota 3, Lecce a quota 7, due squadre che domani si incontreranno in terra brianzola con l’obiettivo dei tre punti. Una partita da non sottovalutare e lo sa bene mister Roberto D’Aversa: “Il Monza, è forte, gioca uomo su uomo in fase difensiva, si difende 3-4-1-2 e costruisce 3-4-2-1. Sfrutta trequartisti e ampiezze, portando 4 giocatori in fascia per portare superiorità numerica. Dobbiamo andare a Monza –ha spiegato il tecnico giallorosso– per fare la prestazione, poi il risultato è una conseguenza. Non ci possiamo permettere partenze false e dobbiamo vincere i duelli personali. Leggo che si è formata una grandissima squadra, però se la confrontiamo a quanto ha speso il Monza, affrontiamo una squadra più forte. Se andiamo lì con la presunzione ci facciamo male. Un giocatore che toglierei ai brianzoli? Non lo dico, perchè quando lo faccio segnano tutti (sorride, ndr)”.

KRSTOVIC E SOCI SONO OK – L’attaccante montenegrino Krstovic sta bene, così come i suoi compagni tornati dagli impegni con le Nazionali, tutti abili e arruolabili : “La sera stessa, aveva solo bevuto tanto prima della partita. Le scelte di formazione si fanno secondo vari criteri come la squadra avversaria ed il tipo di partita. Non possiamo colpevolizzare chi ha lavorato in Nazionale. Tutti sono rientrati bene. Sono giorni che mi sono serviti molto per far migliorare fisicamente i giocatori. Sicuramente abbiamo migliorato la condizione fisica di Oudin e degli altri giocatori: due settimane di ottimo lavoro”.