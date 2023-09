A Surbo una pedalata a sostegno della Lilt e del centro Ilma

SURBO – Una pedalata a sostegno della lotta ai tumori partirà domenica mattina a Surbo, il suono dei campanelli delle biciclette del Team Mbt Emission Zero svegliaranno tutta la popolazione alle otto. Saranno centinaia i ciclisti che percorreranno il territorio surbino per una buona causa. “Freebike Salento” è un raduno ciclistico finalizzato alla racolta fondi a favore della Lilt. I biker hanno ideato una gara di solidarietà destinata alla Lega italiana Lotta ai tumori presieduta dal dottor Serravezza. La raccolta fondi ha come finalità l’ultimazione del centro di ricerca Ilma.