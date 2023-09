Campi Salentina, “Reparto Farmacia da terzo mondo”. La denuncia a Dilloatelerama

CAMPI SALENTINA – “Questo è un camion che deve depositare i farmaci e non riesce a entrare per scaricarli agevolmente”. È la denuncia, con foto, che ha inviato un telespettatore a “dilloatelerama”. Siamo nel reparto Farmacia dell’ospedale di Campi Salentina. “A livello di struttura, mi sembra un luogo da terzo mondo -scrive- sia per le persone che ci lavorano che per quelle che devono ritirare i farmaci. Per non parlare, poi, del posto in cui depositano tutti i farmaci da consegnare agli utenti”. Carenze, anche strumentali, furono riscontrate nel presidio territoriale di Campi dal consigliere regionale Pagliaro durante un’ispezione a marzo scorso.

