Brindisi, in attacco c’è il grande nome: tesserato Galano

BRINDISI – Grande colpo del Brindisi che dopo essersi aggiudicato, nei giorni scorsi, le prestazioni dell’attaccante Simone Andrea Ganz, con il quale si pensava che fosse stato chiuso il mercato delle operazioni in entrata, ha tesserato l’attaccante pugliese Cristian Galano, classe 1991 che in carriera ha vestito le maglie di Bari, Vicenza, Foggia, Gubbio e Pescara e vanta oltre 300 presenze in Serie B; ha vinto un campionato cadetto e due campionati di Serie C collezionando sin qui 94 reti in 455 presenze.

Il calciatore ha firmato un contratto annuale, fino al 30 giugno 2024.