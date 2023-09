Virtus Francavilla, zero punti e zero gol e domenica arriva il Crotone

Virtus Francavilla ancora a zero punti in classifica dopo due giornate di campionato.

Un avvio sterile quello della squadra affidata a Villa, sterile nel creare occasioni da gol, sterile nel realizzare quelle poche capitate.

Nella prima giornata ha vinto il Picerno e nessuno può contestare nulla alla squadra di Longo, nel secondo turno a Benevento rimane il rammarico per quel colpo di testa di Macca che nel finale poteva significare un pari.

La squadra è in rodaggio, troppi gli elementi nuovi e dove nelle scorse stagioni c’era Patierno a far diventare gol tutto quello che sfiorava, quest’anno c’è qualche difficoltà.

I due terminali offensivi, Artistico e Polidori, sono a zero realizzazioni in due giornate e quello zero è anche il dato in classifica. Zero punti.

Ovviamente è presto per dire che si tratta di una crisi, perché in questi casi basta una giocata, basta un gol, per cambiare le sorti di un campionato e per mettersi in cammino, ma non si può nemmeno far finta di sentire il suono d’un campanello d’allarme che bisogna disinnescare.

Vero è però che il prossimo avversario sarà ancora una grande scivolata in serie C che arriverà alla Nuovarredo per cercare di fare bottino pieno e cioè il Crotone che sogna di tornare in serie B in breve tempo.

I biancazzurri hanno ripreso la preparazione e i pensieri a mister Villa non mancano, nemmeno il calendario aiuta oppure la caratura dell’avversario potrebbe diventare una motivazione in più per fare bene.

Il Crotone nell’ultimo turno ha perso con la sorprendente Turris che viaggia a punteggio pieno, ma alla prima giornata ha espugnato il campo del Catania.

La squadra di Zauli ha segnato 3 gol subendone altrettanti, la Virtus Francavilla invece ne ha subiti due segnandone zero.

Sarà una gara tutta da seguire e difficile da preparare.

Domenica con fischio d’inizio alle 20.45, arbitrerà Mirabella di Napoli.