Lecce: il mercato delle idee, l’equilibrio delle idee, la sfrontatezza dei sogni

LECCE – L’ultima acquisizione di mercato di Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera è solo come il tratto di un evidenziatore giallo sulla frase “idee chiare frutto della lungimiranza”. Il mercato delle idee, ha sempre ripetuto Pantaleo Corvino, l’equilibrio delle idee, aggiungiamo noi.

Nulla è stato fatto a caso, perché nel momento in cui si accettava di trattare la cessione di Di Francesco al Palermo si pensava già a porre le basi, in modo silenzioso, per accaparrarsi l’esperienza di Sansone che seppur sia capace di giocare in diversi ruoli dell’attacco è arrivato a Lecce per formare la coppia di sinistra con Banda, mentre sulla destra ci sono Strefezza e Almqvist, così come al centro Krstovic e Piccoli, senza dimenticare Corfitzen per l’esterno e Burnete per il centro d’attacco. Ecco l’equilibrio delle idee, tutto fatto e realizzato con oculatezza.

E il diesse Trinchera, nel presentarlo è stato chiaro, Sansone è un esterno offensivo.

Il Lecce è una squadra costruita non per stupire, così come sta facendo, ma per una salvezza tranquilla. Però fermandosi un attimo a guardare la rosa, esempio del reparto avanzato a parte, è così in ogni zona del campo, c’è qualità e quantità ovunque.

Il Lecce di D’Aversa, rispetto allo scorsa stagione, ha alzato la qualità dei componenti della rosa seppur l’obiettivo sia la salvezza, a questo punto i tifosi però possono anche sognare una salvezza tranquilla e senza nessuna tribolazione.

Nessuno dica alla società di Via Col. Costadura che il Lecce vincendo il prossimo incontro con il Monza continuerebbe a sognare, perché le due che sono in testa, Inter e Milan giocano sabato, si scontrano nel derby della Madonnina, e se anche la Juventus, che è a pari punti del Lecce dovesse vincere sabato con la Lazio, i giallorossi si ritroverebbe incredibilmente in condominio a 10 punti con Juve, Milan e Inter… ipotesi, numeri, forse sono solo sogni ma sognare è lecito.

Il resto si chiama realtà e il Lecce lo sa che può ambire solo alla salvezza.

E siccome il tempo corre in fretta, subito dopo la sfida col Monza, arriverà il Genoa e da domani alle 10.00 di domani sarà attiva la vendita dei biglietti per la sfida con i grifoni che si giocherà venerdì 22 settembre alle 20.45 al Via del Mare.

M.C.