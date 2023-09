Crescita: Puglia quart’ultima in Italia, Pil pro capite di soli 19 mille euro

LO STUDIO – Se l’economia italiana frena, quella della Puglia è letteralmente impantanata. Il prodotto interno lordo pro capite si attesta a 19mila euro, facendone la quartultima regione più povera del Paese. Il pil pro capite viene calcolato in base al numero di abitanti e ai livelli di beni e servizi rilevati dall’Istat.

In Italia, nel secondo trimestre 2023 il pil è diminuito dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti, ragion per cui l’Istat ha rivisto al ribasso la stima preliminare diffusa il 31 luglio scorso, che prevedeva una riduzione congiunturale dello 0,3% ed una crescita tendenziale dello 0,6%. Nel secondo trimestre di quest’anno l’economia italiana ha registrato una performance inferiore a quella della media europea e dei principali partner. A fronte del -0,4% registrato dall’economia italiana, il pil è cresciuto dello 0,6% negli Stati Uniti, dello 0,5% in Francia ed è rimasto stabile in Germania.

Ma quel che più preoccupa, a livello nazionale, è la forbice sempre più larga tra regioni del nord e del sud in termini economici. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica e del Ministero dell’Economia e finanza, riportati dal giornale indipendente “Trend-online”, la regione più ricca è il Trentino Alto Adige, con un pil per abitante di 42.300 euro, mentre la più povera è la Calabria con 17.100 euro pro capite. Ma i pugliesi, con un prodotto interno lordo di 19mila euro a testa, non se la passano molto meglio. La Puglia è 17esima, due gradini più giù rispetto alla Basilicata con un pil pro capite che supera di poco i 20mila euro, in crescita. Segno + confermato anche da un rapporto della Commissione europea sulle tendenze regionali per la crescita e la convergenza nell’Unione europea.