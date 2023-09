“Cartelle pazze”, 3 consiglieri iniziano uno sciopero della fame

COLLEPASSO – Non si placa la lunga scia di proteste contro i Consorzi di bonifica: a fronte di servizi non erogati l’Ente contiuna ad inviare le cosiddette cartelle pazze.

Dopo i sit-in e le decise prese di posizione trasversale del mopndo politico e delle istituzioni nelle ultime ore è scattata una clamorosa forma di preotesta. I Consiglieri Comunali di Collepasso Puglia Popolare Salvatore Perrone, Rocco Sindaco e Gianni Leuzzi hanno iniziato uno sciopero della fame. Una singolare inziaitva che ha trovato il supporto di una quarantina di comuni interessati ad un balzo ritenuto iniquo ed esoso a fronte di servizi mai resi.

E’ stata anche l’occasione per presentare in piazza Dante, a Collepasso, un documento di proposta indirizzato al Presidente della Regione Michele Emiliano e ai Consiglieri Regionali inviato per conoscenza anche al Prefetto ed al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che è stato sottoscritto da 15 Sindaci e 60 Amministratori Comunali salentini sensibili al problema.

Nel documento si spiega dettagliatamente l’origine delle cartelle ed i disservizi generati dalla lunga gestione commissariale e si propone un’azione del Consiglio Regionale per l’annullamento delle richieste di pagamento dei contributi consortili o la sospensione delle stesse in attesa di verifica del piano di classifica approvato dai vari Consorzi. Sul famigerato balzello è intervenuto a più riprese a difesa di agricoltri e proprietari dei terreni il consigliere regionale Paolo Pagliaro per chiedere l’annullamento del pagamento del tributo. Ma la Regione da questo orecchio non ci vuole sentire.

Eppure ogni anno i Consorzi ricevono milioni di euro dall’Ente Pugliese, ma nulla cambia: le cartelle da pagare continuano ad arrivare a desatianzione nonstante gli interventi di pulizia e risanmento dei canali e dei terreni restino solo sulla carta.

L’azione proposta dai Consiglieri Comunali di Puglia Popolare è stata supportata dall’Associazione Consumatori presieduta da Carmen Antonaci e dal Presidente Nazionale di PIN Antonio Sorrento. Oltre a Puglia Popolare ha dato la sua adesione all’iniziativa anche l’UDC Provinciale