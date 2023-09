Brindisi, l’arrivo di Ganz completa e infiamma la Piazza

BRINDISI – L’acquisto di Simone Ganz è la ciliegina sulla torta che rappresenta un mercato oculato e portato avanti con attenzione dalla società adriatica. Il suo arrivo in biancazzurro ha infiammato la piazza, che già aveva risposto alla grande al ritorno tra i professionisti e all’esordio in campionato. Polverizzati i tagliandi per Potenza, l’impressione è che anche a Cerignola si potrebbe assistere ad un esodo di tifosi brindisini. Manca ancora l’impatto con il tifo tra le mura amiche, con i lavori al Fanuzzi che procedono spediti e che terminati, a Ottobre, potranno consentire a città e squadra di abbracciarsi nella propria casa.

Un rosa completa quella a dispozione di Danucci, un mix tra giovani ed elementi esperti, con le uscite che hanno snellito i reparti con gli elementi in eccesso. Out Palazzo e Cipolletta per fare posto a Ganz e Cappelletti. L’obiettivo resta sempre la salvezza, ma la squadra vista a Potenza sembra poter ambire a qualcosa in più, visto che per larghi tratti ha imposto il proprio gioco al cospetto di una squadra più costosa ed esperta.

La prossima gara con l’Audace Cerignola, nello stadio Monterisi, sarà arbitrata da Andrea Bordin di Bassano del Grappa, assistito da Giulia Tempestilli di Roma 2, Ayoub El Filali di Alessandria; quarto ufficiale Domenico Leone di Barletta.