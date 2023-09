Lecce, rientrati Krstovic e Ramadani

LECCE – (t.d.g.) Questo pomeriggio dopo due giorni di riposo il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista della partita contro il Monza in programma domenica prossima in casa dei brianzoli.

La squadra, priva ancora di tanti nazionali, si è ritrovata all’Acaya Resort.

Erano presenti Ramadani e Krstovic, rientrati a Lecce dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. I due calciatori hanno partecipato al primo allenamento settimanale.

Ancora assenti Banda, Rafia, Dorgu, Faticanti, Touba, Berisha, Borbei, Burnete, Corfitzen e Smajlovic.

Il difensore Dermaku ha svolto un lavoro differenziato. Per la giornata di domani è in programma un allenamento al mattino all’Acaya.