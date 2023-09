LECCE 2024 – Il 15 alle 15. Non è un gioco di numeri ma è il nuovo appuntamento che si sono dati partiti, movimenti e liste del centrosinistra per fissare il grande patto per le primarie. Un patto politico. Perché in quella occasione verrà siglata un’intesa, o meglio un impegno comune in vista dell’avvio della campagna elettorale.

Riconoscere il ruolo del candidato che uscirà vincitore dalle primarie e sostenerlo senza se e senza ma nella prossima competizione: due precondizioni per “certificare” la corsa comune verso lo stesso traguardo: la vittoria alle amministrative del 2024. Della serie: patti chiari, amicizia lunga.

Per conoscere nomi e cognomi dei candidati alle primarie bisognerà attendere la fine del mese, il 28 o – più verosimilmente – il 29 settembre. Poi il via alle danze. In pista al momento dovrebbero esserci – oltre al sindaco uscente Carlo Salvemini – il consigliere comunale Pierpaolo Patti, sostenuto anche da Psi e Verdi. il vicesindaco dem Sergio Signore non ha ancora sciolto la riserva, mentre appare assai difficile che Dario Stefàno, leader della Puglia in Più, possa decidere di gettarsi nella mischia.

Il d-day delle primarie è fissato invece per il 29 ottobre, guarda caso il termine ultimo delineato dal sindaco Salvemini nel momento in cui ha deciso di accettare di confrontarsi con gli altri candidati sindaco della coalizione. “E’ solo una resa dei conti”, hanno sentenziato gli esponenti di Azione che si sono sfilati dalla contesa alla quale – salvo cambiamenti dell’ultima ora – non dovrebbe partecipare Puglia Popolare che continua a invocare la candidatura dell’assessore regionale Alessandro Delli Noci in rappresentanza dei movimenti civici. La decisione definitiva sarà presa nel corso della riunione del coordinamento in programma giovedì sera.