Basket, Supercoppa A2: Trapani Shark a valanga su Nardò Basket

LECCE – Dopo aver battuto in trasferta Agrigento, il Nardò Basket cade rovinosamente in casa, a Lecce, al Pala San Giuseppe da Copertino, nella seconda giornata del girone G di Supercoppa.

Trapani Shark non lascia scampo ai neretini e vince con un secco 66-86 frutto dei parziali di 18-24, 12-23, 14-24, 22-15.

Coach Di Carlo ritrova Smith, assente ad Agrigento per un piccolo problema fisico. Nel quintetto di partenza ci sono anche Parravicini, l’altro statunitense Stewart, Latorre e Iannuzzi.

Molto equilibrio in avvio con le due squadre che lottano e sgomitano punto a punto. Poi col passare dei minuti i siciliani iniziano ad allungare e Nardò inizia a soffrire la pressione degli avversari.

Purtroppo Nardò sbaglia molto al tiro e Trapani lo tiene a distanza continuando a fare canestri anche nel secondo quarto. La media però è quella, i siciliani sono sempre avanti e nel terzo quarto prendono il largo.

Nell’ultimo quarto i neretini riescono a limitare i danni con una reazione d’orgoglio ma Trapani alza il muro e amministra.

Prova opaca di Russ Smithm che comunque fa 15 punti, e se lui non gira bene non gira nemmeno il Nardò che al momento non ha altre soluzioni al tiro.

Adesso per decidere la qualificazione bisogna attendere la terza giornata del girone G in cui Nardò riposerà ma si affronteranno venerdì 15 settembre Trapani e Agrigento. Da quello visto questa sera però Trapani ha una marcia in più.