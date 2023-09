Torre Lapillo, ancora ingorghi e disagi sulla litoranea

TORRE LAPILLO- Stesso posto, stessi disagi: come ci documentano le immagini giunte su dilloatelerama, quando scatta l’ora di rientrare dal mare ecco che la via principale tra Porto Cesareo e Torre Lapillo viene letteralmente presa d’assalto: dal tardo pomeriggio infatti si creano i soliti ingorghi che paralizzano il traffico, generando code lunghissime. Proprio come successo in questa seconda domenica di settembre dalle 17.30 fino a sera: a documentarlo ci pensa ancora una volta Gianni Ippoliti, che ricorda che se solo si asfaltassero le strade comunali che da Torre Lapillo portano all’Avetrana, la situazione potrebbe migliorare e soprattutto si eviterebbero ingorghi e ancor peggio che i mezzi di soccorso restino paralizzati nel traffico.