Michela, disabile in classe senza assistente. Tampona la scuola “Ma non è giusto!”

GALATONE – Quello che dovrebbe essere un percorso felice, per chi già deve combattere ogni giorno, si trasforma nell’ennesima battaglia. Ve lo abbiamo raccontato ieri e torniamo amaramente a farlo anche oggi. La scuola è iniziata, ma non per tutti: gli assistenti per gli alunni con disabilità non ci sono. Ai genitori il compito di colmare una lacuna ormai cronica che è un’ingiustizia. Sabrina è la mamma di Michela che tra poco compirà 21 anni e frequenta a Galatone la 5a MIT dell’Istituto Commerciale. Questo lunedì è regolarmente a scuola sol perché, in assenza dell’assistente ancora non disponibile, la scuola ha rimediato con una soluzione tampone che a Michela garantirà due ore di supporto in classe al giorno. Un rimedio in extremis, per grazia ricevuta, che non può colmare un vuoto istituzionale che anche quest’anno per l’ennesima volta disorienta decine e decine di famiglie. Ancora una storia di diritti mancati, per un meccanismo che si inceppa, puntualmente ogni anno, e che chiama in causa : regione, provincia, comuni e asl. Un copione che si ripete ci racconta Sabrina, da sempre, e che trasforma la gioia con cui Michela affronta l’inizio dell’anno scolastico in un incubo. Disfunzioni, disguidi e ritardi inaccettabili per chi già ogni giorno deve combattere una battaglia durissima.