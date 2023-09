Serie D Girone H, ai nastri di partenza Casarano, Gallipoli e Nardò

Prima giornata del campionato di serie D e nel Girone H Nardò e Casarano si presentano ai nastri di partenze con ambizioni di promozione mentre il Gallipoli cerca una salvezza tranquilla.

Il Gallipoli in campo dalle 15 in trasferta con il Santa Maria Cilento; alle 16.00 fischio d’inizio per Casarano – Rotonda e Fidelis Andria – Nardò.

Il programma completo

ORE 15.00

Angri – Bitonto

Santa Maria Cilento – Gallipoli

ORE 16.00

Altamura – Gelbison

Casarano – Rotonda

Fidelis Andria – Nardò

Gravina – Presicce

ORE 17.00

Fasano – Matera

ORE 17.30

Paganese – Barletta

ORE 18.00

Martina – Manfredonia