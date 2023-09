Riposo forzato, tempo di valutazioni per il Brindisi

BRINDISI – Riposo forzato per il Brindisi che può approfittare della sosta per ragionare sul mercato. L’intenzione della società adriatica è di completare la rosa, in particolar modo l’attacco, con un attaccante.

Il ragionamento, principalmente, si basa sull’utilità dell’elemento da tesserare, sulle sue qualità è, non meno importante, sull’ingaggio.

È importante, infatti, tenere d’occhio il budget stagionale per non sforare e rompere gli equilibri decisi quest’estate dalla dirigenza.

Il ruolo di prima punta, attualmente, se lo contendono Bunino, che ha iniziato da titolare il match d’esordio a Potenza, e Moretti, che carriera alla mano, sembra essere, almeno sulla carta, l’attaccante con i numeri da finalizzatore.

Spetterà a Ciro Danucci, capire su chi puntare nel caso in cui non dovesse arrivare nessun altro in biancazzuro.

Le analisi del tecnico sono focalizzate anche sulla possibilità di utilizzare in pianta stabile, alcuni under in pianta stabile.

Non è un segreto che il Brindisi farà minutaggio, quindi, dovrà giocare con almeno tre under sempre sul terreno di gioco.

Al momento, le intenzioni dell’allenatore sembrano quelle di voler puntare su Monti, De Angelis e soprattutto Saio che bene ha fatto in Basilicata.

Intanto, proseguono i lavori nello stadio Fanuzzi, con l’obiettivo di consentire al più presto ai calciatori con la V sul petto di rientrare a casa e beneficiare del maggior calore del pubblico.