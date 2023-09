Klask, il salentino Luigi Raone sul tetto del Mondo

SALENTO- Detto, fatto. Il giocatore salentino Luigi Raone, già Campione italiano di “Klask”, è riuscito a conquistare il podio del Mondo. Lo avevamo conosciuto un mese fa a Telerama e ci aveva raccontato di questa sua passione, di questo gioco di abilità, che proprio il 9 settembre lo avrebbe portato a gareggiare a Helsinki.

Qui erano in 23, provenienti da tutto il mondo, e Luigi ha giocato la finale contro il campione del mondo in carica vincendo per 3 set a 0. Un grande risultato, anche perchè si tratta del primo italiano, in questo caso anche salentino, a vincere un triplete in questo sport di abilità “magnetica”.