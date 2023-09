Alberi pericolanti in via Pistoia a Lecce: la segnalazione a Dilloatelerama

LECCE – Alberi pericolanti in via Pistoia, nel rione Kolbe, a Lecce. È la denuncia che giunge al nostro sportello Dilloatelerama da parte di diversi telespettatori, che chiedono un intervento urgente di manutenzione del verde pubblico per ridurre al minimo ogni possibile rischio per la pubblica incolumità: “Alcuni giorni fa infatti – hanno segnalato i cittadini – diversi rami sono caduti sulle automobili parcheggiate nelle vicinanze”.

