LECCE – 26 anni fa l’ordinazione episcopale dell’arcivescovo Michele Seccia, un lungo e importante ministero basato sull’ascolto la prossimità e il servizio. Per celebrare questa ricorrenza e in attesa della ripresa della Visita Pastorale il prossimo mese di ottobre, la segreteria della Visita Pastorale, con la collaborazione di Portalecce, come originale dono all’arcivescovo, ha realizzato un particolare video promozionale che vuole promuovere l’impegno profuso nei mesi scorsi e rilanciare con entusiasmo la nuova tappa della visita che vedrà protagonista la vicaria di Monteroni. Il video spiega l’importanza della visita pastorale un cammino, guidato da monsignor Seccia, in cui nessuno dovrà sentirsi escluso

All’arcivescovo Seccia giungano anche gli auguri del direttore e della redazione di TrNews.