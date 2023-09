TRTALK – Il calo del turismo per le strumentali polemiche social; si gioca a discapito del Salento per invidia ed occorre un tavolo per supplire l’azzeramento delle Abt e delle Province. Cosi Giannetta di Federalberghi, Notaro di Confcommercio, Bruni sindaco di Otranto e l’imprenditore Coluccia.