Riecco Oudin: “Fare bene per la squadra e per i tifosi”

LECCE (di Carmen Tommasi)- Remì Oudin è ritornato a Lecce con il solito entusiasmo e con il rinnovato buono proposito di dare una mano alla squadra per la salvezza e nel ripresentare l’attaccante francese, che si è legato al club di Via Colonnello Costadura con un triennale, il direttore sportivo Stefano Trinchera si è detto molto soddisfatto della trattativa ansata a buon fine: “Ripresentiamo Oudin che è già stato un protagonista assoluto in giallorosso, soprattutto nella seconda parte di stagione con i due gol contro Lazio e Bologna. È un calciatore che non ha bisogno di essere presentato, ma è giusto ribadire che è stata una trattativa sin da subito complicata e difficile. Avevamo il desiderio di trattenerlo ed oggi è un nostro giocatore di proprietà. E’ stato davvero difficile e abbiamo lavorato in silenzio, sottotraccia. Ci ha dimostrato con il suo talento di essere capace di aumentare il tasso tecnico della squadra. È arrivato integro fisicamente, molto motivato ed entusiasta di essere tornato“.

L’ENTUSIASMO – Il 26enne 31 presenze e 3 gol per lui nello scorso campionato di serie A con la maglia salentina si dice soddisfatto di essere tornato a casa: “Molti tifosi mi chiedevano di tornare. Ci tengo a ringraziare tutti per l’affetto, adesso vorrei ripartire da dove mi sono fermato, mostrando le mie capacità e partecipando alla crescita della squadra. Voglio ricambiare l’affetto dei tifosi e del club, che mi hanno atteso con entusiasmo”.