La Virtus Francavilla pesca tra gli svincolati: ecco Kevin Biondi

La Vitus Francavilla lo ha praticamente annunciato con un giochino simpatico sulla sua pagina Facebook, pubblicando un video di Carlo Verdone tratto dal film “Viaggi di nozze”.

Parliamo di Kevin Biondi, centrocampista 24enne, che è arrivato da svincolato e va a rinforzare il centrocampo di mister Alberto Villa.

Il calciatore si è già allenato con la squadra e poi ha firmato il contratto che lo lega alla Virtus Francavilla fino alla fine della stagione.

Nella scorsa stagione ha collezionato 18 presenze con il Pordenone prima di trasferirsi al Rimini dove ha giocato altre 14 partite segnando anche un gol e mettendo al servizio dei compagni 4 assist.

Biondi è un profilo esperto che garantisce qualità e quantità ed è lui la ciliegina sulla torta del mercato degli imperiali.

In carriera il centrocampista di Catania ha collezionato oltre 100 presenze in serie C e 14 in serie B, è giovane e punta a rilanciarsi a Francavilla Fontana, piazza giusta e tranquilla dove poter lavorare con serenità ma per obiettivi ben precisi.

In carriera ha indossato le maglie di Catania, Messina, Pordenone, Nuova Igea Virtus e appunto Rimini nella seconda metà della scorsa stagione e adesso ricomincia dal Salento.