La lite degenera e si passa alle mani: due minorenni in ospedale

TAURISANO – Serata movimentata a Taurisano, dove nella villa comunale due minorenni – di 16 e 14 anni – entrambi di Casarano, si sarebbero picchiati in seguito ad una lite. Al termine della discussione, ad un certo punto degenerata, i due ragazzi hanno raggiunto autonomamente il pronto soccorso del Francesco Ferrari di casarano. Il primo dei due ha riportato una ferita sul dorso, mentre il secondo ha rimediato una frattura al setto nasale, probabilmente in seguito ad una testata.

Nessuno dei due è risultato in pericolo ma il primo è stato trasferito dopo qualche ora al Vito Fazzi di Lecce. A far luce sulla vicenda i poliziotti del commissariato di Taurisano che indagheranno su quanto accaduto. Non si sa ancora cosa abbia scaturito l’ira dei due ragazzi che avrebbero dichiarato di non conoscersi.