In auto con droga, sfollagente e forbice: arrestato 48enne

LECCE – Durante un controllo notturno del territorio a Lecce, gli agenti di Polizia hanno notato notavano un veicolo, che alla vista dei poliziotti ha cercato di allontanarsi. Seguita l’auto tra le vie della città hanno visto che si fermava vicino ad un’altra vettura. All’interno del veicolo erano presenti quattro persone, tutte già noti alle forze dell’ordine: il conducente un 48enne di Lecce che era insieme al figlio diciannovenne ed altre due persone, un 43enne di nazionalità albanese e un leccese di 32 anni. Nella vettura gli agenti hanno trovato 11 grammi di cocaina, due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 190 grammi e un bilancino di precisione, il tutto occultano all’interno della mascherina in plastica sotto la scatola dello sterzo. Rivenuto anche uno sfollagente telescopico occultato tra i sue sedili anteriori ed una forbice nel vano oggetti dello sportello lato conducente. Il 48enne si s’è assunto la responsabilità della droga e degli altri oggetti sequestrati, nella sua abitazione sono poi stati trovati altri 6 grammi di hashish e 200 bustine di cellophane trasparente, utilizzate probabilmente per confezionare le dosi di stupefacente da commercializzare. L’uomo così è stato arrestato.