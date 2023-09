Brindisi, il presidente Arigliano: “Siamo fiduciosi per un pronto ritorno allo Iacovone”

BRINDISI – Il Brindisi, questa settimana non giocherà in campionato, visto il rinvio della gara col Catania a causa dell’inagibilità dello stadio Iacovone di Taranto, struttura che ospiterà gli adriatici fino al termine dei lavoro dello stadio “Fanuzzi”.

A tal proposito si è espresso il presidente: “Sarebbe stato difficile trovare un nuovo Stadio in un arco temporale così ristretto, quindi abbiamo accolto con positività il provvedimento della Lega. – Daniele Arigliano poi ha concluso così – Siamo tuttavia fiduciosi sul pronto ritorno allo Iacovone, sia per noi che, ovviamente, per il Taranto che ha iniziato benissimo questa nuova stagione “.

Comunque continua la preparazione agli ordini di Danucci che ha dedicato il giovedì ad un test amichevole con la squadra Primavera.

De Feo, alle prese con i postumi di una contrattura da sovraccarico, si è allenato con un programma personalizzato; mentre le condizioni di Fall verranno valutate di giorno in giorno, perché gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso e sta effettuando le terapie del caso ed un programma di recupero personalizzato.

C’è rabbia ma allo stesso tempo entusiasmo, la società, il mister, ed i calciatori hanno un’idea fissa in testa, c’è la voglia e la speranza di voltare pagina dopo l’immeritata sconfitta maturata nel finale al “Viviani” col Potenza.