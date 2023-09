Aeroporti: sciopero Cub, cancellati 9 voli in Puglia

PUGLIA – Non sta causando particolari disagi nei tre aeroporti pugliesi lo sciopero nazionale di 24 del personale di terra indetto dai sindacati di base. Nello scalo di Bari, fa sapere Aeroporti di Puglia, sono due i voli in partenza cancellati: quello di Ryanair delle 12.20 diretto a Pisa e quello di Volotea delle 13 per Firenze. Quanto agli arrivi, è stato cancellato il Volotea delle 12.30 da Firenze e il Ryanair delle 15.30 da Pisa. Nessun disagio particolare neanche a Brindisi, dove sono cancellati cinque voli in arrivo, tutti Ryanair: il Milano Malpensa delle 8.15, il Bologna delle 16.50, il Venezia delle 17, il Pisa delle 17.20 e il Milano Malpensa delle 17.55.Nessuna cancellazione, infine, per lo scalo di Foggia.