Schianto sulla via del mare, muore motociclista

MELENDUGNO – Si allunga la scia di sangue sulle strade salentine. A perdere la vita in un drammatico incidente verificatosi nel tardo pomeriggio è stato un motociclista, le cui generalità al momento non sono state ancora rese note. La tragedia si è consumata in località Torre Specchia, lungo la provinciale che da Melendugno conduce a San Foca. Dalle poche notizie trapelate la moto ha impattato frontalmente contro un’auto, finendo la corsa contro il muro di cinta di un’abitazione, mentre la vettura si è schiantata contro il guard rail. Immediatamente è stato lanciato l’allarme da alcuni automobilisti di passaggio e sul posto è intervenuta una prima ambulanza proveniente dalla postazione di san Foca. Purtroppo però per il motocilista non c’era più nulla da fare. Il conducente dell’auto è stato invece trasportato in ospedale dove è tenuto sotto osservazione dal personale sanitario. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di lecce ed i carabinieri, ai quali spetta ora ricostruire l’esatta dinamica dell’ennesima tragedia della strada.