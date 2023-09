Malore sulla scogliera, turista salvata dall’elicottero dei Vigili del fuoco

SANTA CESAREA – Momenti di paura per una turista olandese di 68 anni che insieme ad un’amica stava effettuando una escursione a piedi lungo un sentiero che costeggia l’affascinante ed impervia scogliera di Torre Merlino, a Santa Cesarea Terme. La donna ad un certo punto ha accusato un improvviso malore senza avere più le forze per tornare al punto di partenza. L’amica che era con lei a questo punto, non facendosi prendere dal panico, ha cercato di allertare i soccorsi, componendo con il proprio cellulare il numero di emergenza del 112. Ma la telefonata non è andata a buon fine, perché dall’altro capo del telefono hanno risposto inspiegabilmente operatori greci. La donna non si è persa però d’animo e dopo essersi accertata delle condizioni d bell’amica, cosciente ma ancora impossibilitata a muoversi, ha percorso il sentiero ed ha raggiunto la strada che costeggia la scogliera. Una volta qui ha quindi fermato un’auto di passaggio con alcuni turisti toscani a bordo ai quali ha spiegato quello che era accaduto. Immediatamente è quindi partita la chiamata d’emergenza e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie. Ma si sono subito resi conto che era impossibile raggiungere la sfortunata turista olandese, rimasta bloccata su un tratto impervio della scogliera. Così è partita la chiamata d’emergenza al reparto Volo dei vigili del fuoco di Bari, che hanno inviato sul posto un elicottero. La squadra di pronto intervento ha quindi provveduto a recuperare la donna, issandola a bordo. L’elicottero è poi atterrato in una zona idonea dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118. La turista olandese è stata fatta quindi salire a bordo di un’ambulanza e trasportata al vicino ospedale di Scorrano, dove è stata presa in cura dai sanitari e sottoposta agli accertamenti del caso.