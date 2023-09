Calendario del Lecce, giorni e orari variegati, enormi disagi per i tifosi

Il calcio spezzatino, il calcio delle televisioni, che non tiene più conto delle esigenze dei tifosi è servito.

In questa stagione ancora più delle altre, volendo prendere come esempio le gare del Lecce, ci accorgiamo dei disagi che il calendario provoca ai tifosi.

Ieri sono stati comunicati giorni e orari in cui si svolgeranno le gare di serie A del girone di andata e la squadra giallorossa giocherà in situazioni veramente scomode per i tifosi:

tre volte di lunedì: il 23 ottobre alle ore 18.30 in trasferta con l’Udinese; il 27 novembre alle 18.30 a Verona; l’11 dicembre alle 18.30 a Empoli;

una volta di martedì: il 26 settembre alle 20.45 a Torino con la Juventus;

due volte di venerdì:il 22 settembre in casa con il Genoa alle ore 20.45; il 6 ottobre sempre in casa alle 20.45 con il Sassuolo;

sette volte di sabato: il 30 settembre alle 15.00 in casa col Napoli; il 28 ottobre alle 18.00 in casa col Torino; sempre in casa, col Milan, l’11 novembre alle 15.00; il 16 dicembre alle 15.00 in casa col Frosinone; il 23 dicembre alle 18.00 sempre in casa con l’Inter; il 30 dicembre alle 12.30 a Bergamo con l’Atalanta; il 6 gennaio alle 15.00 con il Cagliari in casa;

due volte di domenica: il 5 novembre alle 18.00 in trasferta con la Roma; il 3 dicembre alle 12.30 in casa col Bologna.

Facile notare e pensare al disagio che subiscono i tifosi e le tante famiglie che vogliono raggiungere lo stadio per tifare la propria squadra del cuore. Le persone lavorano, i ragazzi vanno a scuola, ed è quasi proibitivo che riescano a liberarsi in tutte queste occasioni, disagevoli gli orari: i lunedì tutti alle 18.30, il martedì alle 20.45, il venerdì alle 20.45, il sabato alle 12.30, 15.00 e 18.00, la domenica alle 12.30 e alle 18.00.

Dunque, tutte le parole e gli slogan per riempire gli stadi e per riavvicinare la gente al calcio si sciolgono come neve al sole di fronte ai palinsesti e agli interessi delle televisioni.

Ed è questo il calcio moderno che piace sempre meno e se non fosse per la passione e per l’amore dei propri colori rischierebbe veramente di essere vissuto senza spettatori sugli spalti.

M.C.