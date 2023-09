A Brindisi il primo incubatore per startup spaziali del Sud

BRINDISI – Sarà a Brindisi il primo incubatore per startup spaziali al Sud: un ponte dal Salento fin nel cuore dell’impresa spaziale europea. Ai progetti selezionati andrà un contributo di 50mila euro, il supporto per lo sviluppo del business e l’uso del marchio ESA, l’Agenzia spaziale europea. La chiamata, rivolta a startupper specializzati nello sviluppo di tecnologie e prodotti connessi allo spazio, partirà ad ottobre e darà il via alla selezione per la creazione della rete ESA – BIC (Business Incubation Center), il più grande network di incubatori del settore spaziale presente in Europa.

Coordinato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) della Puglia e supportato dalle agenzie spaziali europea e italiana, ESA BIC Brindisi è il primo e unico incubatore di startup nel Sud Italia. Il progetto si avvale del contributo di 15 partner. Alla selezione potranno partecipare startup costituite da meno di 5 anni o gruppi informali che si impegnano a fondare una startup e che sviluppano o soluzioni per l’industria spaziale, soluzioni abilitate da tecnologie e sistemi spaziali o soluzioni non spaziali utilizzando innovazioni derivanti dal settore spaziale.

“È uno straordinario risultato avviare e gestire il primo e unico incubatore dell’Agenzia spaziale europea del Mezzogiorno d’Italia”, spiega Giuseppe Acierno, presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale pugliese, evidenziando che si tratta di un risultato raggiunto grazie al “grande sforzo progettuale e organizzativo che ha permesso al Distretto di vincere la gara nazionale e di poter guidare così nuove e giovani imprese nel mercato globale dello spazio”.