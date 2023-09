Serie C, Brindisi-Catania: rinviata a data da destinarsi

BRINDISI – La Lega Pro ha disposto il rinvio a data da destinarsi del match tra il Brindisi e il Catania che era in programma domenica 10 Settembre alle ore 20:45 presso lo Stadio “Iacovone” e valido per il secondo turno di Campionato di Serie C, Girone C.

Il rinvio è stato deciso a seguito della revoca dell’agibilità dello Stadio “Iacovone” disposta dal Comune di Taranto, anche perchè ci sono stati due incendi che hanno recentemente colpito lo stadio tarantino.

Con ogni probabilità la gara potrebbe essere giocata nel mese di ottobre. Nei prossimi giorni attendono novità sulla vicenda.