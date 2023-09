Lecce, è ripresa la preparazione. La gara di Coppa Italia col Parma il primo novembre

LECCE – Dopo la bella e importante vittoria di domenica sera al Via del Mare, 2-0 finale, sulla Salernitana mister Roberto D’Aversa ha ordinato il rompete le righe e ha concesso due giorni di relax a Strefezza è compagni. Nonostante nel prossimo weekend il campionato resterà fermo per gli impegni delle Nazionali, questo pomeriggio nel quartier generale dell’Acaya è ripresa la preparazione. Il prossimo impegno dei giallorossa sarà il 17 settembre in quel di Monza.

Assenti i giallorossi convocati in Nazionale: Banda, Berisha, Borbei, Burnete, Corfitzen, Dorgu, Faticanti, Krstovic, Rafia, Ramadani, Smajlovic e Touba. Per domani è in programma un doppio allenamento sempre sul campo dell’Acaya.

Una sosta, questa, molto importante per ricaricare le batterie seppure solo dopo tre giornate, ma anche un modo per il tecnico giallorosso per lavorare e per migliorare su più aspetti tattici del suo 4-3-3. Un’occasione anche per far si che gli ultimi arrivati si uniscano al resto del gruppo.

Infine, la Lega Serie A ha stabilito il programma delle gare valevoli per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. La gara Lecce-Parma si disputerà mercoledì 1 novembre alle ore 18:00 allo stadio Via del Mare.

C.T.