Indagini insabbiate a pagamento: indagati eccellenti nel Salento

POTENZA-BENEVENTO – Tocca Lecce, Taranto fino a raggiungere Napoli, Benevento e la provincia di Roma l’inchiesta a quattro mani condotta dalle Procure di Potenza e Benevento nella quale risultano indagate nove persone accusate a vario titolo di corruzione per l’esercizio delle funzioni, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita e concussione. Tra gli indagati compaiono un vice procuratore onorario in servizio nel Tribunale di Lecce e residente in provincia di Taranto, un avvocato dello stesso foro residente a Manduria, oltre a due funzionari dell’Asl di Taranto, un medico della stessa Asl e un imprenditore nato in Svizzera.

L’indagine ruota intorno al ruolo del magistrato e dell’avvocato indagati, sospettati di aver insabbiato delle indagini dietro pagamento. L’imprenditore svizzero avrebbe pagato per questo 12 mila euro. In queste ore la guardia di finanza, su disposizione delle Procure di Potenza e di Benevento stanno eseguendo perquisizioni capillari nei comuni interessati.