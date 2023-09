Incappucciati e armati irrompono nella villa: via con 6 mila euro

LECCE – Intorno all’una di questa notte una Volante della Questura di Lecce è intervenuta in via Adriatica. Qui una coppia di giovani incappucciati, armati di pistola, con chiaro accento leccese, avrebbero fatto irruzione in una villetta. Sono scappati via con circa 6 mila euro in contanti e vari monili in oro per un valore ancora da quantificare esattamente. Sul posto è intervenuta anche la scientifica. Sono al vaglio degli operatori le riprese dell’impianto di video sorveglianza.