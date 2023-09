Giorgia Antonacci è la nuova Miss Fashion One

SOLETO – Bellissima, radiosa e dal sorriso incantevole. Si chiama Giorgia Antonacci, ha diciannove anni, viene da Nardò ed è la nuova Miss Fashion One, eletta nel corso della finalissima andata in scena a Soleto, in Piazza Largo Osanna e condotta da Marco Rollo.

A farle vincere il titolo il suo fascino raffinato e il suo portamento elegante.

È così che la giovane studentessa è riuscita a conquistare la corona di questo prestigioso concorso, considerato ormai un must di stile ed eleganza, punto di riferimento per il mondo femminile nell’ambito della moda e dello spettacolo.

Anche l’edizione di quest’anno ha visto un parterre di ospiti d’eccezione, come Alan Palmieri, l’ex voce solista dei Matia Bazar, Roberta Faccani che ha regalato grandi emozioni proponendo i pezzi intramontabili della celebre band, il cantante Niveo, che ha partecipato all’ultima edizione di Amici, e, direttamente da Zelig, Massimo Bagnato che ha divertito e intrattenuto il pubblico. Uno show di bellezza e spettacolo di qualità che si conferma uno tra i concorsi più rilevanti del nostro territorio.

Giorgia Durante