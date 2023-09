Fiamme in un edificio in via Lago di Pergusa: intossicato un operaio

TARANTO – Paura ancora al quartiere Salinella a Taranto, questa volta non è stato interessato lo stadio Iacovone ma un’ abitazione in via lago di Pergusa. Stando ad una ricostruzione in via di accertamento, l’incendio si sarebbe originato da alcune balle di polistirolo presenti all’esterno di un edificio dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Un operaio è rimasto intossicato. Sul posto i vigili del fuoco con alcuni mezzi, i sanitari del 118 per soccorrere il malcapitato. L’intervento del 115 è stato particolarmente difficoltoso a causa delle fiamme che hanno coinvolto anche i pannelli di polistirolo montati tra il primo e il terzo piano.