ACT Blade – A Brindisi un altro investimento che rischia di saltare…

BRINDISI – Brutte notizie per Brindisi anche in riferimento ad un settore su cui si puntava molto come quello dell’energia non legata all’utilizzo di fonti fossili. L’azienda ACT Blade non ha ottenuto il finanziamento pubblico che aspettava da Invitalia. O meglio, alla società sarebbe stato chiesto di dimostrare che è già in possesso di una commessa.

Nel caso specifico, come ormai noto da tempo, l’acquirente delle pale eoliche che si dovrebbero produrre a Brindisi in un capannone da realizzare sui piazzali di Sant’Apollinare è l’Enel, ma quest’ultima avrebbe chiesto di poter disporre di almeno cinque prototipi prima di procedere con la formalizzazione dell’ordine.

Si tratta, a questo punto, di trovare una sistemazione provvisoria e si era ipotizzato incautamente di utilizzare il capannone ex Montecatini, ignorando probabilmente che si tratta di una struttura sottoposta a vincoli della Soprintendenza ed oggetto di un finanziamento ottenuto dall’Amministrazione Comunale.

Ed in effetti i primi a pronunciarsi negativamente sono stati proprio il Comune di Brindisi e l’Autorità di Sistema Portuale che la notizia l’avrebbero addirittura appresa dalla stampa.

Ad Act Blade, pertanto, non resta altro da fare che trovare una soluzione alternativa nella zona industriale di Brindisi o addirittura in altri porti dove esiste la disponibilità di grandi piazzali e di capannoni che possono ospitare una pala eolica di decine di metri.

Insomma, quello che veniva considerato un investimento ormai pronto a partire e che avrebbe determinato grandi ritorni economici ed occupazionali per il territorio rischia di svanire nel nulla. E dire che era stata presentata come una grande opportunità, tanto da far mettere in moto ente portuale, Comune, i vertici della ZES adriatica e finanche il Governo visto che per far chiudere il processo autorizzativo è dovuto intervenire il Ministro Raffaele Fitto. In realtà, adesso è ben chiaro che senza l’intervento di fondi pubblici questo investimento non vedrà la luce, purtroppo per Brindisi.

Mimmo Consales