A Brindisi una pista ciclabile nel totale degrado…

BRINDISI – Come spesso accade negli enti locali, la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. A Brindisi, ad esempio, si annunciano interventi finalizzati a migliorare il decoro urbano, ma allo stesso tempo ci si gira dall’altra parte quando si fa riferimento alle periferie dove le condizioni di degrado raggiungono livelli inimmaginabili.

E’ il caso, ad esempio, della pista ciclabile che collega la zona del canale Patri al rione Sant’Elia. Una infrastruttura che per lungo tempo è stata utilizzata da tante gente che vuole stare a contatto con la natura, pur rimanendo a poca distanza dal centro abitato.

Purtroppo, però, adesso si trova nelle condizioni che vi mostriamo. Il tracciato della pista è stato preso di mira da incivili che l’hanno utilizzato per abbandonare grandi quantitativi di scarti di lavorazioni edili. A questo si aggiunge il mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione pubblica, così come il mancato intervento di potatura, con alberi e arbusti che rendono praticamente impossibile il transito.

E’ evidente che, in queste condizioni, quella pista viene utilizzata solo da teppisti che stanno finendo di distruggerla o da gente che ha bisogno di agire ben riparato da sguardi indiscreti. La cosa incredibile è che questo degrado infernale si trova davvero a pochi passi dalle prime abitazioni dei rioni Sant’Angelo e Sant’Elia, a dimostrazione del fatto che il degrado lo teniamo realmente sotto casa. Non si può pensare di concentrare gli interventi solo sui corsi principali. Ci sarà pure qualcuno a Palazzo di città che ha la delega alla manutenzione delle piste ciclabili, così come al corretto funzionamento della pubblica illuminazione e quindi davvero risulta incomprensibile il fatto che si sia arrivati a questo stato di degrado.

Un motivo in più perché qualcuno cominci a preoccuparsi di ridare dignità anche alle periferie.

Mimmo Consales