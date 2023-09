Talsano, incastrato in un pozzo: salvato dai vigili del fuoco

TARANTO – Poteva essere una tragedia ma il pronto intervento dei vigili del fuoco di Taranto in servizio al porto ha salvato la vita a un uomo di 75 anni che si era calato in un pozzo profondo 15 metri in una villa di Talsano. L’uomo utilizzando una scala assolutamente non idonea si era calato nel pozzo rimanendo poi incastrato nel tentativo di ritornare in superficie. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno utilizzato la tecnica saf (speleo-alpino-fluviali) per salvarlo. I sanitari del 118 hanno constatato le buone condizioni di salute dell’uomo.