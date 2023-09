Specializzazioni universitarie: l’Asl Brindisi amplia l’offerta formativa

BRINDISI – Due unità operative complesse del Perrino sono state inserite nella rete formativa della Scuola di specializzazione in Medicina d’Emergenza-urgenza dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari: si tratta di Medicina interna, diretta da Pietro Gatti, e Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, diretta da Nicola Carlucci.

Il direttore generale, Maurizio De Nuccio, ha espresso viva soddisfazione per la scelta dell’Università di Bari che ha individuato il Perrino quale sede privilegiata per i nuovi corsi di specializzazione, contribuendo ad ampliare la già ricca offerta formativa disponibile presso le strutture sanitarie brindisine.

“Essere parte integrante della rete formativa accademica in maniera così massiccia – ha commentato il direttore generale – è motivo di grande orgoglio ed è il segno tangibile dell’elevata professionalità raggiunta nelle nostre strutture. Siamo impegnati ad ampliare ulteriormente il parco delle nostre unità operative coinvolte in questo virtuoso sistema che contribuisce a qualificare gli specialisti del futuro, mettendo a loro disposizione l’esperienza e il sapere dei nostri professionisti”.

Le scuole di specializzazione attivate a Brindisi dall’Università di Bari sono diverse, in base a convenzioni sottoscritte con la Asl. Sono inoltre in fase di valutazione le richieste di ingresso delle Unità operative di Oncologia e Cardiologia. La Pneumologia dell’ospedale di Ostuni, invece, è parte della rete formativa dell’Università di Foggia, come anche l’Anatomia patologica del Perrino.

I diversi reparti ospedalieri ospitano studenti già laureati che svolgono i tirocini previsti dalle rispettive specializzazioni. L’Asl inoltre offre la formazione a specializzandi di altre università d’Italia stipulando apposite convenzioni, questi, oltre che negli ospedali, sono formati anche nel Dipartimento di Prevenzione.