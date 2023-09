PUGLIA – Le sensazioni sono una cosa, i dati – per ora e per fortuna – dicono altro. In attesa di numeri ufficiali e definitivi all’andamento della stagione turistica, i dati in arrivo da Confindustria Puglia appaiono rassicuranti.

Incertezze internazionali, carovita e aumento dei voli, soprattutto quelli nazionali, hanno scoraggiato i turisti italiani. In aumento invece le presenze e gli arrivi dei turisti americani e australiani.